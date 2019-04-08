Рязанские спасатели напоминают: любителей жечь траву ждет штраф

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-08T11:30:27+03:00

А сами тем временем носятся по окраинам – тушат

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С начала сезона уже больше 90 раз рязанские пожарные выезжали тушить горящую траву, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России. В общей сложности это 130 гектаров – участок с огромное поле. С огнем боролись почти 290 сотрудников.

Больше всего любителей пожечь траву оказалось в Рязани – 20 случаев, на втором месте Рязанский район (14), на третьем – Спасский с 11 возгораниями.

Спасатели напоминают, что за разведение костров ближе 50 метров от зданий и за бесконтрольное сжигание стерни предусмотрены штрафы:

– для граждан от 2 000 до 3 000 рублей;

– для должностных лиц от 6 000 до 15 000 рублей;

– для предпринимателей, работающих без образования юр. лица от 20 000 до 30 000 рублей;

– для юридических от 150 000 до 200 000 рублей.

Если из-за пожара кто-то понесет ущерб на сумму свыше 250 тысяч рублей, то поджигатель может сесть с тюрьму на срок до 1 года. Если же из-за возгорания кто-то погибнет, то свободы лишат уже на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU