2019-04-08T10:31:33+03:00
Происшествия

На рязанской дороге погиб молодой пассажир мотоцикла

Водитель обращался за помощью врачей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшее воскресенье, 7 апреля,в Касимове произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась около пяти вечера на улице Загородной.

44-летний житель райцентра на «RENO DUSTER», по предварительным данным, не предоставил преимущество проезда и сбил мотоцикл.

В результате 36-летний мотоциклист обращался в больницу, его 33-летний пассажир погиб на месте.

Помимо этой аварии за прошедшие пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. Кроме этого произошло 63 аварии, в которых пострадали лишь автомобили. Инспекторы поймали 26 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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