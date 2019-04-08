В Рязанской области предпринимателей больше, чем в среднем по стране

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-08T10:29:48+03:00

Однако в число лидеров по росту оборота малых и микропредприятий регион не вошел

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Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес. Согласно рейтинга РИА Новости первое место занимает Калининградская область.

Доля занятых в малом бизнесе превышает 20% в шести регионах России, еще в 18-ти этот показатель превышает среднероссийские. Например, в Татарстане (18,2%), Рязанской области (17,4%) и Приморском крае (16%).

При этом исследователи утверждают, что в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе, является результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов. Проще говоря, серьезные инвестиции в них приводят к росту всей областной экономики. Там же, где этого нет, малый бизнес является способом существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях.

Оборот малых и микропредприятий в 2018 году в целом по стране увеличился на 10%. Рост был зафиксирован в 76 регионах. В число лидеров по этому показателю наш регион не вошел.

ИСТОЧНИК KP.RU