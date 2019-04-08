2019-04-08T10:16:20+03:00
Общество

Рязанский Роспотребнадзор объявил о начале работы нового бесплатного телефона

Единый консультационный центр действует по всей стране
Мария БЛИНОВА
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В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека начал работать Единый консультационный центр, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

– Специалисты оказывают консультационную помощь – отвечают на вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, – говорится в сообщении.

Центр работает круглосуточно и без выходных. Специалисты отвечают на русском и английском языках. Телефон: 8-800-555-49-43.

Звонок по России – бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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