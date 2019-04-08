На пожаре в Рязани погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-08T09:35:09+03:00

Его личность пока не установлена

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В минувшее воскресенье, 7 апреля, в 16 часов 40 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Рязани, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

Огонь возник на Московском шоссе – в кирпичном нежилом здании площадью 140 квадратных метров. На место выехали два пожарных расчета, пять сотрудников Государственной противопожарной службы.

Возгорание в итоге ликвидировали. Площадь пожара составила 10 квадратных метров: сгорел мусор.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе спасателей, на месте обнаружен погибший – личность мужчины устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU