На пожаре в Рязани погиб мужчина
Его личность пока не установлена
Изменить размер текста:
В минувшее воскресенье, 7 апреля, в 16 часов 40 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Рязани, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.
Огонь возник на Московском шоссе – в кирпичном нежилом здании площадью 140 квадратных метров. На место выехали два пожарных расчета, пять сотрудников Государственной противопожарной службы.
Возгорание в итоге ликвидировали. Площадь пожара составила 10 квадратных метров: сгорел мусор.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе спасателей, на месте обнаружен погибший – личность мужчины устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU