2019-04-08T08:57:02+03:00
Общество

Юный рязанец победил на всероссийской олимпиаде по русскому языку

Девятиклассник Леонид Зайцев учится в школе №14
Антон КОНОВАЛОВ
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Ученик рязанской школы №14 Леонид Зайцев стал победителем всероссийской олимпиады по русскому языку. Об этом сообщили в Российском университете дружбы народов, на базе которого прошло мероприятие, причем впервые в истории вуза.

Девятиклассник из Рязани вошел в число 18 победителей наряду со сверстниками, а также ребятами 10-го и 11-го годов обучения из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Курской, Ярославской и Челябинской областей.

Призерами олимпиады стали 88 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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