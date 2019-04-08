Защищать права рязанских предпринимателей будет Михаил Пронин
Со 2 апреля уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области назначен Михаил Пронин. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Николай Любимов.
Отмечается, что основаниями для назначения на должность омбудсмена послужили: заявление Пронина, трудовой договор и письмо Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.
Согласно распоряжению, защищать права предпринимателей в регионе Михаил Пронин будет ближайшие пять лет.
Напомним, 20 декабря 2018 год Егор Бурцев досрочно сложил полномочия бизнес-омбудсмена и обратился с исковым заявлением в Советский районный суд. По его мнению, областные власти необоснованно расторгли с ним договор.
СПРАВКА «КП»
Михаил Владимирович Пронин родился 4 сентября 1976 года в Рязани.
С 2001 по 2007 годы занимал различные руководящие должности на промышленных предприятиях.
С октября 2009 по март 2011 – заместитель главы администрации Рязанского района по экономике.
С марта 2011 по июнь 2013 – глава администрации Скопинского района.
С июня 2013 по сентябрь 2016 года министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области.
До настоящего момента являлся руководителем Рязанского шпалопропиточного завода.
ИСТОЧНИК KP.RU