2019-04-08T08:48:38+03:00
Экономика

Защищать права рязанских предпринимателей будет Михаил Пронин

Губернатор Николай Любимов подписал распоряжение о назначение на должность бизнес-омбудсмена
Александр РАДЫГИН
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Михаил Пронин назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Рязанской области.Михаил Пронин назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Рязанской области.
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Со 2 апреля уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области назначен Михаил Пронин. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Николай Любимов.

Отмечается, что основаниями для назначения на должность омбудсмена послужили: заявление Пронина, трудовой договор и письмо Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

Согласно распоряжению, защищать права предпринимателей в регионе Михаил Пронин будет ближайшие пять лет.

Напомним, 20 декабря 2018 год Егор Бурцев досрочно сложил полномочия бизнес-омбудсмена и обратился с исковым заявлением в Советский районный суд. По его мнению, областные власти необоснованно расторгли с ним договор.

СПРАВКА «КП»

Михаил Владимирович Пронин родился 4 сентября 1976 года в Рязани.

С 2001 по 2007 годы занимал различные руководящие должности на промышленных предприятиях.

С октября 2009 по март 2011 – заместитель главы администрации Рязанского района по экономике.

С марта 2011 по июнь 2013 – глава администрации Скопинского района.

С июня 2013 по сентябрь 2016 года министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области.

До настоящего момента являлся руководителем Рязанского шпалопропиточного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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