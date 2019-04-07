В защиту подследственного ректора Рязанского госуниверситета создали петицию

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-07T17:37:59+03:00

Автор и единомышленники не верят в виновность Андрея Минаева, хотя суд в доводах следствия не усомнился

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На платформе change.org появилась петиция, созданная в защиту ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева. Последнего отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве, причем размер ущерба от инкриминируемых ему махинаций – особо крупный. Руководитель вместе с проректором Еленой Кирьяновой, как считает следствие, выписывали премии на общую сумму больше 1 миллиона рублей, а львиную их долю оставляли себе.

Еще в день заседания по избранию меры пресечения Минаева публично поддержала большая группа людей, призывая не заключать его под стражу. Теперь от имени студентов, выпускников и сотрудников РГУ выступила некая Екатерина Карелова.

Упор сделан на заслуги доктора исторических наук перед вузом и его человеческие качества. Хотя суд в выводах следствия не усомнился, автор не верит в виновность подозреваемого и напрямую оппонирует правоохранительным органам.

«Мы глубоко убеждены, что Андрей Иванович Минаев оказался жертвой необдуманной клеветы, чему свидетельствует практически полное отсутствие доказательств или их абсолютная нелепость», говорится в тексте.

Петиция адресована губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Главу региона призывают «взять дело под личный контроль» и выяснить, почему суд не учел обстоятельства, за счет которых защита пыталась добиться для Минаева подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU