2019-04-07T15:17:34+03:00
Спорт

Белгородских футбольных фанатов не пустили на стадион в Рязани поддержать свою команду

На стадионе «Олимпиец» состоялся матч между ФК «Рязань» и «Салют Белгород» [видео]
Александр ЕФАНОВ
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Белгородские фанаты не захотели покупать билеты и остались за пределами стадиона в Рязани.Белгородские фанаты не захотели покупать билеты и остались за пределами стадиона в Рязани.
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Белгородских футбольных фанатов не пустили поддержать свою команду «Салют» в матче против ФК «Рязань». Более 55 человек (рязанских фанатов для сравнения было в два раза меньше — Ред.) расположились на склоне Лыбедского бульвара и заборе. Несмотря на удаленность от стадиона это не помешало молодым парням громко и ярко поддержать своих любимцев.

— От руководства «Салют Белгород» не поступило официальной бумаги в адрес нашего клуба, что ожидается централизованный приезд группы болельщиков, — прокомментировал «Комсомолке» ситуацию генеральный директор ФК «Рязань» Вадим Бращин. — Сотрудники полиции сказали, что если они купят билеты, то они их не смогут не пропустить. Но те, видимо, не захотели тратить деньги [100 рублей], поэтому и смотрели футбол там, где смотрели.

Напомним, 6 марта в первом матче 2019 года футбольный клуб «Рязань» показал безликую игру и проиграл белгородскому «Салюту» со счетом 0:1. Единственный мяч гости забили после неудачного розыгрыша рязанцами штрафного. Подробности>>>

Белгородские фанаты устроили в Рязани фаер-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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