ФК «Рязань» проиграл белгородскому «Салюту», не показав осмысленной игры

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-07T13:19:43+03:00

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6 марта в первом матче 2019 года футбольный клуб «Рязань» проиграл белгородскому «Салюту» со счетом 0:1. Единственный мяч гости забили после неудачного розыгрыша рязанцами штрафного. Быстрая контратака, прострел и — Сергей Правкин отбивает мяч прямо на ногу Дмитрию Переверзеву. Белгородский футболист забивал уже практические в пустые ворота.

В середине второго тайма «Салют мог забить второй гол, но опытный Правкин сумел среагировать и перевести мяч на угловой. Пожалуй, за 94 минуты матча с учетом добавленного времени, это были два наиболее ярких момента — гол в ворота рязанцев, и сейв рязанского вратаря. Ничего осмысленного в атаке «Рязань» не показала и проиграла заслуженно.

— За всю игру не создали ни одного момента, а пропустили из-за своей ошибки, — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян. — Привезли гол сами себе. Мы наигрывали одно, но ребята решили исполнить своем другое. В результате – контратака и пропущенный мяч. Если бы мы были чуть поудачливее, то может быть вничью и сыграли, но в целом — я не увидел той игры, которую мы должны были показать. Не было мысли у футболистов, уступили в движении, единоборствах. Соперник показал более цельную игру, чем мы. Пропустить в начале первого тайма гол и ничего не создать у ворот соперника за всю игру… О чем тут можно говорить? Виноваты мы.

Две следующие встречи наша команда проведет на выезде: 13 апреля против «Химки-М» и 20 апреля — против саратовского «Сокола». Дома «Рязань» сыграет только 27 апреля. Нашим соперником будет «Квант» из Обнинска, ворота которого защищает бывший голкипер рязанской команды Виталий Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU