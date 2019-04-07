Рязанский бар Old Fashion находится на грани закрытия
Похоже, популярный рязанский бар Old Fashion доживает последние дни. У предприятия возникли большие трудности с выплатой заработной платы сотрудникам и арендой помещения.
Об этом «Комсомолке» стало известно от бывших сотрудников заведения, которые, с их слов, уже длительное время не могут получить свои деньги:
- Задолженность по зарплате росла из месяца в месяц. Лично мне задолжали 23 тысячи рублей за январь, а шеф-повару - 75 тысяч, - рассказал собеседник.
Кроме того, сообщается о задолженности заведения перед теми, кто уволился из бара еще летом, и о попытках руководства бара продать кухонное оборудование в другие заведения Рязани.
При этом учредитель Old Fashion Алексей Собчук в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что окончательного решения о судьбе бара еще не принято:
- Сейчас я смотрю бухгалтерию и другие документы, а окончательное решение приму только на следующей неделе.
В субботу, 6 апреля, двери заведения на улице Садовой уже были закрыты, а часть концертов, запланированных на ближайшее время, перенесена на другие площадки. Так, например, случилось с выступлением электронного музыканта Яны Кедриной (Kedr Livanskiy) 12 апреля.
Сборный концерт молодых рязанских групп - октябрь 2017.Фото: Константин МОГИЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU