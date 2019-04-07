2019-04-07T11:07:28+03:00
Звезды

Рязанский бар Old Fashion находится на грани закрытия

Но окончательного решения пока нет
Константин МОГИЛИН
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Выступление группы «Да» в баре Old Fashion в октябре 2017 года.Выступление группы «Да» в баре Old Fashion в октябре 2017 года.Фото: Константин МОГИЛИН
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Похоже, популярный рязанский бар Old Fashion доживает последние дни. У предприятия возникли большие трудности с выплатой заработной платы сотрудникам и арендой помещения.

Об этом «Комсомолке» стало известно от бывших сотрудников заведения, которые, с их слов, уже длительное время не могут получить свои деньги:

- Задолженность по зарплате росла из месяца в месяц. Лично мне задолжали 23 тысячи рублей за январь, а шеф-повару - 75 тысяч, - рассказал собеседник.

Кроме того, сообщается о задолженности заведения перед теми, кто уволился из бара еще летом, и о попытках руководства бара продать кухонное оборудование в другие заведения Рязани.

При этом учредитель Old Fashion Алексей Собчук в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что окончательного решения о судьбе бара еще не принято:

- Сейчас я смотрю бухгалтерию и другие документы, а окончательное решение приму только на следующей неделе.

В субботу, 6 апреля, двери заведения на улице Садовой уже были закрыты, а часть концертов, запланированных на ближайшее время, перенесена на другие площадки. Так, например, случилось с выступлением электронного музыканта Яны Кедриной (Kedr Livanskiy) 12 апреля.

Сборный концерт молодых рязанских групп - октябрь 2017. Фото: Константин МОГИЛИН

Сборный концерт молодых рязанских групп - октябрь 2017.Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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