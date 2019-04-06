В воскресенье в Рязанской области начнет теплеть
В ближайшие дни на рязанской земле начнет теплеть, но вероятность снега и дождя все еще сохраняется. Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля, опубликовало Управление МЧС по Рязанской области
Метеорологи считают, что погода будет облачная с прояснениями, ночью возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер будет северо-западным, ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до +1°С, днем от +5 до +10°С. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный. Экологическая обстановка – устойчивая.
В результате медленного таяния снегов рязанские реки из берегов почти не выходят. На территории области подтоплен лишь один мост в Скопинском районе у села Шелемишево.
ИСТОЧНИК KP.RU