В воскресенье в Рязанской области начнет теплеть

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-06T17:31:41+03:00

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В ближайшие дни на рязанской земле начнет теплеть, но вероятность снега и дождя все еще сохраняется. Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля, опубликовало Управление МЧС по Рязанской области

Метеорологи считают, что погода будет облачная с прояснениями, ночью возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер будет северо-западным, ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до +1°С, днем от +5 до +10°С. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный. Экологическая обстановка – устойчивая.

В результате медленного таяния снегов рязанские реки из берегов почти не выходят. На территории области подтоплен лишь один мост в Скопинском районе у села Шелемишево.

ИСТОЧНИК KP.RU