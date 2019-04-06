Рязанцев, приезжающих в Москву, встречает закрытое метро «Котельники»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-06T15:45:12+03:00

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Утром 6 апреля приехавшие в Москву на автобусах рязанцы обнаружили, что станция метро «Котельники» не работает. Вывешенное объявление гласит, что закрытие связано со строительством новой Некрасовской линии метро. Не работают также ни «Жулебино», ни «Выхино» – всего работы идут на 8 станциях.

На вопрос, как добираться до центра, рязанцам отвечают: если автобус идет до станции метро «Красногвардейская», лучше доехать туда. Кроме того, можно воспользоваться специальными компенсационными бесплатными автобусами от «Котельников» до «Пролетарской». В электричках от станций Люберцы, Выхино, Вешняки и Текстилищики до Курского и Казанского вокзалов проезд также сделан бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU