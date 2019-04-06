2019-04-06T13:05:14+03:00
Спорт

Рязанец Михаил Пуляев взял «серебро» на турнире по дзюдо в Турции

Наш спортсмен выступал в весовой категории до 66 килограммов
Сергей ЮРЧЕНКО
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Кадр из видеосюжета о соревнованиях: Михаил Пуляев после выступленияКадр из видеосюжета о соревнованиях: Михаил Пуляев после выступления
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Рязанский дзюдоист, член олмпийской сборной России Михаил Пуляев вышел в финал турнира «Мировой серии», проходившего в турецком курортном городе Анталия. Он выступал в категории до 66 кг. В четвертьфинале Михаил победил испанского борца Мартина Гаитеро (чемпиона Европы), а в полуфинале – грузинского дзюдоиста Баграта Ниниашвили.

В финальной схватке рязанец уступил Денису Виеру из Молдовы и получил серебряную медаль. Интересно, что именно вторым Михаил Пуляев заканчивал выступление уже на нескольких чемпионатах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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