Рязанец Михаил Пуляев взял «серебро» на турнире по дзюдо в Турции

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-06T13:05:14+03:00

Кадр из видеосюжета о соревнованиях: Михаил Пуляев после выступления

Наш спортсмен выступал в весовой категории до 66 килограммов

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Рязанский дзюдоист, член олмпийской сборной России Михаил Пуляев вышел в финал турнира «Мировой серии», проходившего в турецком курортном городе Анталия. Он выступал в категории до 66 кг. В четвертьфинале Михаил победил испанского борца Мартина Гаитеро (чемпиона Европы), а в полуфинале – грузинского дзюдоиста Баграта Ниниашвили.

В финальной схватке рязанец уступил Денису Виеру из Молдовы и получил серебряную медаль. Интересно, что именно вторым Михаил Пуляев заканчивал выступление уже на нескольких чемпионатах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU