2019-04-06T12:35:28+03:00
Здоровье

Главный трансплантолог РФ считает: Рязань готова к пересадкам печени

В областной клинической больнице прошел всероссийский форум, посвященный замене человеческих органов
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Трансплантология в Рязани ускоренно развивается все последние годыТрансплантология в Рязани ускоренно развивается все последние годыФото: Владимир ФРОЛОВ
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5 апреля в областной клинической больнице прошел большой научно-практический форум врачей-трансплантологов. На него приехали главные трансплантологи России Сергей Готье и Беларуси Олег Руммо, десятки врачей из разных городов двух стран. По мнению Сергея Готье, Рязанская область обладает хорошими специалистами и организованным подбором доноров. Он заверил, что не сомневается: рязанские врачи скоро введут в практику такую операцию, как пересадка печени.

Рязань была выбрана для проведения форума, поскольку в последние годы рязанская медицина быстро продвигалась в области трансплантологии. В нашем регионе уже проведены 4 операции по пересадке почки, причем три женщины с донорскими почками были приглашены на конференцию, чтобы поблагодарить лечивших их врачей и ответить на вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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