Главный трансплантолог РФ считает: Рязань готова к пересадкам печени

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-06T12:35:28+03:00

Изменить размер текста: A A

5 апреля в областной клинической больнице прошел большой научно-практический форум врачей-трансплантологов. На него приехали главные трансплантологи России Сергей Готье и Беларуси Олег Руммо, десятки врачей из разных городов двух стран. По мнению Сергея Готье, Рязанская область обладает хорошими специалистами и организованным подбором доноров. Он заверил, что не сомневается: рязанские врачи скоро введут в практику такую операцию, как пересадка печени.

Рязань была выбрана для проведения форума, поскольку в последние годы рязанская медицина быстро продвигалась в области трансплантологии. В нашем регионе уже проведены 4 операции по пересадке почки, причем три женщины с донорскими почками были приглашены на конференцию, чтобы поблагодарить лечивших их врачей и ответить на вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU