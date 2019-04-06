Рязанцы обсуждают видео с крысами, бегающими в микрорайоне Канищево

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-06T10:55:10+03:00

За первые 11 часов ролик в интернете посмотрело около 10 тысяя человек

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5 апреля рязанка Ирина Нелидкина поделилась с пользователями социальной интернет-сети двумя видеозаписями, на которых видно, как по газонам около дома 11А по улице Интернациональной бегают в разных направлениях серые крысы. Сообщение сразу же приобрело популярность: к утру 6 апреля его просмотрело около 10 тысяч пользователей.

В обсуждениях высказывались предположения, что оголодавшие грызуны готовятся атаковать соседний продуктовый магазин, что у них «начался весенний гон», выражалось опасение за детей на игровой площадке в 50 метрах от этого газона.

Жители микрорайона Канищево, где проведена съемка, побывали на месте происшествия (около остановки городского транспорта «Аптека») и обнаружили, что накануне дворники, приводившие территорию в порядок, слили остатки извести в канализационный колодец. Видимо, вскоре после этого из колодца и начали вылезать животные.

ИСТОЧНИК KP.RU