В Рязани проводится первое мероприятие II форума древних городов

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-06T10:06:45+03:00

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Министерство культуры и туризма Рязанской области объявило, что II форум древних городов, аналогичный прошлогоднему, пройдет в Рязани с 14 по 18 августа 2019 года. Для него разработана программа, первое мероприятие которой – «Фотофорум древних городов» – уже идет.

В интернете на сайте форума запущено голосование за художественные фотографии древних городов, которые представлены как профессиональными фотографами, так и любителями. Любой посетитель сайта может выбрать лучшие из 832 работ в трех номинациях: «Архитектура древних городов», «Люди в пространстве древних городов» и «События в древних городах». Авторы фотографий, набравших большинство голосов, будут награждены 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU