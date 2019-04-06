2019-04-06T10:06:45+03:00
Звезды

В Рязани проводится первое мероприятие II форума древних городов

В интернете идет голосование за художественные фотографии старинных памятников, многое зависит от голосов рязанцев
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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832 фото по 3 темам размещены на интернет-сайте форума832 фото по 3 темам размещены на интернет-сайте форума
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Министерство культуры и туризма Рязанской области объявило, что II форум древних городов, аналогичный прошлогоднему, пройдет в Рязани с 14 по 18 августа 2019 года. Для него разработана программа, первое мероприятие которой – «Фотофорум древних городов» – уже идет.

В интернете на сайте форума запущено голосование за художественные фотографии древних городов, которые представлены как профессиональными фотографами, так и любителями. Любой посетитель сайта может выбрать лучшие из 832 работ в трех номинациях: «Архитектура древних городов», «Люди в пространстве древних городов» и «События в древних городах». Авторы фотографий, набравших большинство голосов, будут награждены 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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