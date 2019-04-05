Впервые мужчина стал воспитателем года в Рязани

СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-05T21:43:31+03:00

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Итоги регионального этапа Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» подвели в Рязани. По итогам очных испытаний были определены семь финалистов. Победителем стал музыкальный руководитель детского сада №27 г. Рязани Алексей Урывский. Ему достался главный приз, символ конкурса – большая матрешка. Об этом рассказали «Рязанские ведомости».

Как рассказал педагог, на музыкальных занятиях с детьми он ведет экспериментальную деятельность. Этот опыт он и представил на суд жюри на конкурсе.

– Это эксперименты с водой, со звуками, с самодельными инструментами, которые изготавливают дети и их родители, - поделился Урывский.

Он представит Рязанскую область на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года», который пройдет в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU