2019-04-05T21:43:31+03:00
Общество

Впервые мужчина стал воспитателем года в Рязани

Педагог проводит эксперименты с водой, звуками и самодельными музыкальными инструментами
Иван АНТОНОВ
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Итоги регионального этапа Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» подвели в Рязани. По итогам очных испытаний были определены семь финалистов. Победителем стал музыкальный руководитель детского сада №27 г. Рязани Алексей Урывский. Ему достался главный приз, символ конкурса – большая матрешка. Об этом рассказали «Рязанские ведомости».

Как рассказал педагог, на музыкальных занятиях с детьми он ведет экспериментальную деятельность. Этот опыт он и представил на суд жюри на конкурсе.

– Это эксперименты с водой, со звуками, с самодельными инструментами, которые изготавливают дети и их родители, - поделился Урывский.

Он представит Рязанскую область на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года», который пройдет в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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