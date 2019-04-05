В Рязани в ближайшие годы построят больше сотни многоэтажек

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-05T16:38:59+03:00

Первую из них по документам должны доделать в июне

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Горадминистрация опубликовала ежеквартальный отчет о выданных разрешениях на строительство домов. Речь идет о стройках, не завершенных в Рязани к 1 апреля. В списке пока не введенных в эксплуатацию многоэтажек 116 объектов.

Самый ранний срок завершения на строительство среди них – июнь этого года. Самый поздний – лето 2037.

Управление капитального строительства администрации города уточняет, что срок действия разрешения на строительство могут и продлить, и сократить – по заявлению застройщика.

– Реестр публикуется для информирования тех, кто уже заключил договор долевого участия, и для потенциальных покупателей, – отмечают в горадминистрации.

Полный список здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU