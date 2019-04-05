Ректора Рязанского госуниверситета отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-05T16:57:22+03:00

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5 апреля в Советском районном суде Рязани состоялось заседание по избранию меры пресечения ректору Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина Андрею Минаеву. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

У зала заседания руководителя вуза встретили аплодисментами выпускники, студенты и коллеги. Выступая против заключения Минаева под стражу, они собрали 400 подписей. Оказать поддержку пришел даже депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков (он исполнял обязанности ректора РГУ в 2012-2014 годах). Помимо «общественного мнения» в качестве аргументов в пользу подзащитного адвокат использовал его заслуги как работника образования, состояние здоровья, а также нейтральное поведение в ходе доследственной проверки.

Прокурор и следователь настаивали, что подозреваемый может оказать влияние на свидетелей, в том числе с использованием служебного положения, а здоровье в данном случае не препятствует нахождению под стражей. Также они отметили, что заявленного на этом же заседании защитой сотрудничества со следствием на самом деле нет – Минаев не дает показания.

Вернувшись из совещательной комнаты, суд согласился с доводами следователя, изложенными в его ходатайстве и в ходе заседания. Подозреваемого отправили в СИЗО до 31 мая. Решение может быть обжаловано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/701479" frameborder="0"></iframe> Ректора Рязанского госуниверситета Андрея Минаева отправили в СИЗО (качество).

ИСТОЧНИК KP.RU