Из-за строительства многоэтажки в Рязани запретят стоянку автомобилей

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-05T16:06:47+03:00

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С 25 апреля в Рязани введут изменения в правила парковки на улице Ленинского комсомола, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Это необходимо для ведения строительства многоквартирного дома №29 по этой улице, уточняет городское управление благоустройства.

Поэтому через три недели на участке улицы около въездных ворот стройплощадки запретят остановку и стоянку автомобилей. С 25 апреля на участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU