Из-за строительства многоэтажки в Рязани запретят стоянку автомобилей
Ограничения введут на улице Ленинского комсомола
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С 25 апреля в Рязани введут изменения в правила парковки на улице Ленинского комсомола, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Это необходимо для ведения строительства многоквартирного дома №29 по этой улице, уточняет городское управление благоустройства.
Поэтому через три недели на участке улицы около въездных ворот стройплощадки запретят остановку и стоянку автомобилей. С 25 апреля на участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU