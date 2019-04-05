В суде ректора Рязанского госуниверситета группа поддержки встретила аплодисментами

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-05T17:50:13+03:00

Люди собрали 400 подписей в поддержку Минаева, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

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5 апреля Советский районный суд по ходатайству следователей рассматривает вопрос об избрании меры пресечения ректору РГУ имени С. Есенина Андрею Минаеву. На предыдущем ему продлили задержание.

Напомним, руководителя и проректора вуза Елену Кирьянову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ректора – еще и в злоупотреблении должностными полномочиями. Задержали их 1 апреля, позже отпустив Кирьянову под подписку о невыезде.

5 апреля около зала заседаний Минаева встречали три десятка человек – они пришли поддержать своего коллегу и педагога. При появлении ректора люди начали аплодировать. В зал пустили только 16 человек - по количеству сидячих мест, остальных попросили остаться в коридоре.

- Защита представила характеристики от выпускников истфака – собрали более 400 подписей к ходатайству. Минаев готов давать показания. Следователи тем временем хотят отправить его в СИЗО до 31 мая, – сообщает с места событий наш корреспондент Александр Ефанов.

Сам руководитель вуза попросил определить его под домашний арест, заявив, что на доследственной проверке он не встречался с деканами, и впредь не будет оказывать на них давления.

– Не понимаю, какие должностные полномочия я превысил. Подписанный мной приказ – законный. Я плохо себя чувствую, мне очень тяжело. Хочу привести здоровье в порядок, чтоб быть полезным следствию, – заявил Андрей Минаев.

Прокурор поддержала ходатайство о взятии под стражу, заявив при этом, что часть сотрудников вуза еще не допрошены и руководитель может оказать на них давление. Что касается его здоровья, то оно, по мнению прокурора, нахождению под стражей не препятствует.

Адвокат ответил репликой, что оказать давление на коллег у Минаева возможность уже была, но он ею не воспользовался, и вообще – теперь активно дает показания. Следователь, в свою очередь, напомнил, что однажды ректор уже отказался от показаний и не сказал ничего конкретного, когда его вызвали перед текущим заседанием.

Кстати, свою поддержку Минаеву пришел выразить депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков, который исполнял обязанности ректора РГУ с 2012 по 2014 годы.

Подробности этого громкого дела здесь>>>

Рязань. Минаев в суде 5 апреля. Группа поддержки. ..

ИСТОЧНИК KP.RU