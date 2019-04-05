Синоптики дали рязанцам предварительный прогноз на лето
Региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал долгосрочный прогноз Гидрометцентра России на ближайшие месяцы и лето-2019.
Напомним, что местные синоптики обещают заметное увеличение температуры уже в начале следующей недели. Снег же, по их прогнозам, практически полностью сойдет к концу ближайших выходных.
Что касается апреля, то на этот месяц Гидрометцентр прогнозирует температуру выше среднего на 0,3°С, а количество осадков – ниже нормы на 10%.
Май-июль ждут более прохладные, чем год назад, но близкими к среднему. А вот август и сентябрь пока обещают быть такими же, как в 2018-м. Если этот прогноз сбудется, то это будет просто феерический подарок от природы – учитывая прошлогодний конец лета.
Осадков же в течение всего лета ожидают больше, чем год назад, но близко к норме. Было бы неплохо: для огородников и сельхозпредприятий лето-2018 было суховатым.
ИСТОЧНИК KP.RU