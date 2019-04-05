2019-04-05T14:40:20+03:00
Общество

Синоптики дали рязанцам предварительный прогноз на лето

Если он сбудется, нас ждет отличная погода
Мария БЛИНОВА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал долгосрочный прогноз Гидрометцентра России на ближайшие месяцы и лето-2019.

Напомним, что местные синоптики обещают заметное увеличение температуры уже в начале следующей недели. Снег же, по их прогнозам, практически полностью сойдет к концу ближайших выходных.

Что касается апреля, то на этот месяц Гидрометцентр прогнозирует температуру выше среднего на 0,3°С, а количество осадков – ниже нормы на 10%.

Май-июль ждут более прохладные, чем год назад, но близкими к среднему. А вот август и сентябрь пока обещают быть такими же, как в 2018-м. Если этот прогноз сбудется, то это будет просто феерический подарок от природы – учитывая прошлогодний конец лета.

Осадков же в течение всего лета ожидают больше, чем год назад, но близко к норме. Было бы неплохо: для огородников и сельхозпредприятий лето-2018 было суховатым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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