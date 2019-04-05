Медсестру рязанской больницы для осужденных наградили знаком «За усердие»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-05T13:20:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Операционную медсестру хирургического отделения больницы рязанского УФСИН Оксану Карманову наградили знаком губернатора «За усердие», сообщает пресс-служба ведомства. Более 20 лет специалист высокого класса проработала в больнице для осужденных. Будучи первой помощницей хирурга, она является его правой рукой, оказывая содействие во всем.

— Можно с уверенностью сказать, наша коллега любит и ценит свою работу, — отзывается о коллеге главная медицинская сестра Лилия Заколдаева. — Рядом с ней чувствуешь себя уверенным и всегда можешь рассчитывать на ее помощь и поддержку. Веселый нрав и чувство юмора Оксаны порой помогают разрядить плотную рабочую ситуацию, взбодрить, снять напряжение.

По словам Оксаны Кармановой, она несет полную моральную ответственность за любой неблагоприятный исход после операции.

— Поданная хирургу недоброкачественная лигатура для перевязки сосуда может привести к опасным кровотечениям, неисправный инструмент – к дополнительной травматизации тканей, а оставленный в брюшной полости даже абсолютно стерильный шарик может стать причиной спаечной болезни и других осложнений, — рассказывает медсестра Оксана Карманова. — Успех рождается только при глубоких знаниях, умении и беспредельной преданности своей работе.

ИСТОЧНИК KP.RU