Рязанец пожаловался в полицию на избившую его жену – дама использовала веник

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-05T12:35:20+03:00

Обиженный кавалер пришел в отдел в синяках и ссадинах

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В дежурную часть шацкой полиции поступило заявление от местного жителя о побоях. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Вечером вернувшись домой, мужчина наткнулся на агрессивное поведение своей сожительницы. Женщина схватила веник и стала избивать им «возлюбленного». Проснувшись утром в синяках и ссадинах, пострадавший решил не спускать это с рук и обратился в отдел.

Немного удивившись характеру заявления, полицейские его приняли и начали проверку. Если участники конфликта не пойдут на примирение в кабинете дознавателя, дамочку ждет административная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU