Рязанец пожаловался в полицию на избившую его жену – дама использовала веник
В дежурную часть шацкой полиции поступило заявление от местного жителя о побоях. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Вечером вернувшись домой, мужчина наткнулся на агрессивное поведение своей сожительницы. Женщина схватила веник и стала избивать им «возлюбленного». Проснувшись утром в синяках и ссадинах, пострадавший решил не спускать это с рук и обратился в отдел.
Немного удивившись характеру заявления, полицейские его приняли и начали проверку. Если участники конфликта не пойдут на примирение в кабинете дознавателя, дамочку ждет административная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU