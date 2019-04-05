2019-04-05T12:20:02+03:00
Происшествия

В центре Рязани подросток на велосипеде влетел в ехавшую легковушку – видео

Машина двигалась на свой «зеленый»
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр с видео группы «Дороги Рязани» ВКонтактеФото: Кадр с видео группы «Дороги Рязани» ВКонтакте
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Днем в пятницу, 5 апреля, в группе «Дороги Рязани» появилось видео столкновения легковушки и велосипеда. Авария произошла в минувшую среду на улице Ленина – напротив Почтамта.

На записи отчетливо видно, как перед светофором машины встали на «красный», пропуская потоки пешеходов. После того, как для водителей загорелся «зеленый», а все люди перешли дорогу, автомобили преспокойно тронулись с места.

В этот момент в ВАЗ-21099, ехавший в сторону библиотеки Горького, влетает велосипедист – он выскочил со стороны Почтамта. Подросток, видимо, решил, что успеет проскочить, однако вместо этого попал в настоящее ДТП: врезавшись в легковушку, он слетел с велосипеда и ударился об асфальт.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, на велосипеде ехал мальчик 2003 года рождения.

– Подросток получил травмы, с которыми отправлен в больницу, – сообщили в ГИБДД.

Юноша, кстати, был не один – следом за ним на велосипеде ехал еще один подросток. Он от приятеля немного отстал, и в итоге остался цел.

Рязань ДТП 3 апреля - велосипед на улице Ленина ..

ИСТОЧНИК KP.RU

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