Умельца из рязанской глубинки ждет суд за самодельный кастет

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-05T13:12:52+03:00

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У жителя поселка Ермишь изъяли кастет, который он изготовил во дворе своего дома. Раннее судимый за грабеж 44-летний мужчина хвастался перед знакомыми:

- Скоро у меня будет кастет, и тогда мне никто не страшен.

Прознав об этом, полицейские провели проверку, и подозрения подтвердились. Умелец отлил из свинца болванку, а затем обточил ее до «боевой готовности», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Форму для отливки, остатки свинца и готовый кастет стражи порядка изъяли. Экспертиза подтвердила: главный вещдок - не что иное как холодное оружие.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 223 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU