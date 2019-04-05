2019-04-05T13:12:52+03:00
Происшествия

Умельца из рязанской глубинки ждет суд за самодельный кастет

В отношении жителя поселка Ермишь возбудили уголовное дело
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

У жителя поселка Ермишь изъяли кастет, который он изготовил во дворе своего дома. Раннее судимый за грабеж 44-летний мужчина хвастался перед знакомыми:

- Скоро у меня будет кастет, и тогда мне никто не страшен.

Прознав об этом, полицейские провели проверку, и подозрения подтвердились. Умелец отлил из свинца болванку, а затем обточил ее до «боевой готовности», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Форму для отливки, остатки свинца и готовый кастет стражи порядка изъяли. Экспертиза подтвердила: главный вещдок - не что иное как холодное оружие.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 223 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики дали рязанцам предварительный прогноз на лето
Рязанскую пенсионерку наказали за торговлю самогоном ради денег на лекарства
Медсестру рязанской больницы для осужденных наградили знаком «За усердие»
Рязанец пожаловался в полицию на избившую его жену – дама использовала веник
В центре Рязани подросток на велосипеде влетел в ехавшую легковушку – видео
В Рязани в поддержку ректора РГУ готовится акция выпускников вуза
В рязанской глубинке летом отремонтируют 20 км дорог
В выходные рязанская Госавтоинспекция проведет масштабные рейды
Облсуд не дал обогатиться потерпевшей рязанке сверх меры
Первый пошел: в Рязани сбили юного водителя мопеда
Водитель BlaBlaCar избежал уголовной ответственности за смертельное ДТП на рязанской дороге
«Люксор» приглашает рязанцев первыми посмотреть финальную часть «Мстителей»
В ХК «Рязань» сменился главный тренер
Застройки не будет: Верховный суд встал на сторону жителей поселка Дягилево
В Рязани благоустроят 17 дворов – адреса и виды работ
Рязанский СКР проводит проверку по факту ДТП со школьной «Газелью»
Недоношенных рязанских младенцев выхаживают при помощи вязаных осьминожек
Счетная палата РФ проверит рязанское училище ВДВ
Настоящая весна придет в Рязань в начале будущей недели
Рязанская школа скрыла от полиции инцидент с шокером и перцовым баллончиком
В сети рязанских браконьеров попали 25 кг рыбы, в том числе налим и щука
Огонь, пришедший cо стороны Мордовии, уничтожил дома в рязанской деревне
У РНПК появились новые резервуары для хранения топлива
В центре Рязани начата реконструкция еще одного двора