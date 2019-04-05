Умельца из рязанской глубинки ждет суд за самодельный кастет
В отношении жителя поселка Ермишь возбудили уголовное дело
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У жителя поселка Ермишь изъяли кастет, который он изготовил во дворе своего дома. Раннее судимый за грабеж 44-летний мужчина хвастался перед знакомыми:
- Скоро у меня будет кастет, и тогда мне никто не страшен.
Прознав об этом, полицейские провели проверку, и подозрения подтвердились. Умелец отлил из свинца болванку, а затем обточил ее до «боевой готовности», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Форму для отливки, остатки свинца и готовый кастет стражи порядка изъяли. Экспертиза подтвердила: главный вещдок - не что иное как холодное оружие.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 223 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU