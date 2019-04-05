2019-04-05T12:12:05+03:00
Общество

В Рязани в поддержку ректора РГУ готовится акция выпускников вуза

Александр Вологжанин призвал всех сторонников Андрея Минаева прийти в суд
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Группа выпускников Рязанского государственного университета организует 5 апреля акцию в поддержку ректора Андрея Минаева, задержанного в одной из рязанских больниц 1 апреля по подозрению в мошенничестве. Возглавил активистов выпускник РГУ 1993 года, юрист и политик Александр Вологжанин.

– Мы хотим поддержать нашего ректора, профессора, доктора наук, в прошлом секретаря Комитета ВЛКСМ педагогического института, – заявил он. – 5 апреля в 14:30 в суде на Московском шоссе назначено слушание с определением меры содержания. Мы просим всех неравнодушных оказаться в стенах суда и оказать поддержку хорошему человеку... Хотя бы попробуем упростить его режим содержания.

Решать вопрос о том, оставлять Андрея Минаева в СИЗО или определить ему более легкую меру пресечения, будет Советский районный суд, работающий в доме 16 по Московскому шоссе (рядом с остановкой «Рязанская таможня»).

Неделей раньше, еще до задержания ректора РГУ, в университете заявляли, что ассоциация выпускников планирует активно участвовать в общественной жизни вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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