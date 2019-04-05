В Рязани в поддержку ректора РГУ готовится акция выпускников вуза
Группа выпускников Рязанского государственного университета организует 5 апреля акцию в поддержку ректора Андрея Минаева, задержанного в одной из рязанских больниц 1 апреля по подозрению в мошенничестве. Возглавил активистов выпускник РГУ 1993 года, юрист и политик Александр Вологжанин.
– Мы хотим поддержать нашего ректора, профессора, доктора наук, в прошлом секретаря Комитета ВЛКСМ педагогического института, – заявил он. – 5 апреля в 14:30 в суде на Московском шоссе назначено слушание с определением меры содержания. Мы просим всех неравнодушных оказаться в стенах суда и оказать поддержку хорошему человеку... Хотя бы попробуем упростить его режим содержания.
Решать вопрос о том, оставлять Андрея Минаева в СИЗО или определить ему более легкую меру пресечения, будет Советский районный суд, работающий в доме 16 по Московскому шоссе (рядом с остановкой «Рязанская таможня»).
Неделей раньше, еще до задержания ректора РГУ, в университете заявляли, что ассоциация выпускников планирует активно участвовать в общественной жизни вуза.
ИСТОЧНИК KP.RU