В рязанской глубинке летом отремонтируют 20 км дорог

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-05T12:38:30+03:00

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Минтранс Рязанской области сообщил, что в этом году в двух районах региона отремонтируют порядка 20,5 км дорог. Это будет простой или капитальный ремонт – в зависимости от участков. В любом случае проезжую часть обещают привести в нормативное состояние. На все про все выделено около 330 миллионов рублей.

В Захаровском районе отремонтируют дорогу Захарово – Большое Коровино – Окуньково – Осово – граница Московской области. В Рыбновском районе это Срезнево – Чурилково – Вакино – Федякино. Работы планируют начать в мае, а завершить к концу лета.

За это время здесь обещают полностью заменить асфальтобетонное покрытие, поставить современные дорожные знаки повышенной информативности, разметку сделать из износостойкого материала, установить металлические барьерные ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU