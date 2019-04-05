2019-04-05T10:37:00+03:00
Общество

В выходные рязанская Госавтоинспекция проведет масштабные рейды

ГИБДД призывает рязанцев сообщать о грубых нарушениях ПДД
Роман КАРПОВ
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С 5 по 7 апреля сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные рейды. Цель мероприятий - выявить и наказать водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также управляющих транспортом в пьяном виде.

- Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД, - призывает региональное УМВД.

Всех кто стал свидетелем грубого нарушения правил или увидел водителя подшофе, просьба сообщать по телефонам: 29-74-54, 29-74-64 и 112. Кроме того, разместить обращение можно на сайте Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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