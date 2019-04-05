2019-04-05T11:18:15+03:00
Общество

Облсуд не дал обогатиться потерпевшей рязанке сверх меры

Жительница Шилова предъявила повышенные требования к соседке сверху, залившей ее квартиру
Антоний ВОХЕЧ
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Первоначально Шиловский районный суд установил, что в январе 2017 года соседка сверху залила квартиру истицы в результате течи из неисправного фильтра на трубе ХВС. Проведенная по делу судебная экспертиза установила стоимость восстановительного ремонта. Суд первой инстанции вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований и взыскании с ответчицы стоимости ущерба и судебных расходов на общую сумму более 4,8 млн. рублей.

Пострадавшая посчитала это недостаточным, и обратилась с апелляцией в суд областной. При этом она решила, что сняв деньги на ремонт со своего расчетного счета, недополучила определенную сумму по процентной ставке банка. Также истица вывезла бытовую технику в арендованное ей помещение, и требовала включить арендную плату в счет соседке сверху . Судья решил, что техника могла храниться и в квартире.

Таким образом, суд признал несостоятельными доводы апелляционной жалобы и установил, что стоимость восстановительного ремонта должна рассчитываться согласно результатам судебной экспертизы, а не в соответствии с фактическими затратами. Также Рязанский облсуд посчитал, что соседка сверху не нанесла моральный вред и в этом пункте апелляции также отказал. Решение суда вступило в законную силу, уточняет пресс-служба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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