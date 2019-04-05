2019-04-05T10:06:22+03:00
Происшествия

Первый пошел: в Рязани сбили юного водителя мопеда

Парень с травмами в больнице
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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4 апреля около часа дня на улице Мервинской в Рязани легковушка сбила мопед, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

42-летний мужчина на «Ладе Калине» выезжал со второстепенной дороги и, по предварительной информации, не предоставил преимущество проезда мопеду, ехавшему по главной. За рулем мопеда был 17-летний парень, который в итоге получил травмы и отправлен в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 10 человек получили травмы. Еще в 21 аварии пострадали только автомобили. Инспекторы задержали четырех пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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