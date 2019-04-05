2019-04-05T10:16:25+03:00
Происшествия

Водитель BlaBlaCar избежал уголовной ответственности за смертельное ДТП на рязанской дороге

Он примирился с отцом погибшей попутчицы
Антон КОНОВАЛОВ
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Шацкий районный суд прекратил уголовное дело против виновника смертельного ДТП на трассе М-5 «Урал». Он примирился с отцом погибшей пассажирки.

В июле 2018-го водитель, двигаясь на легковушке в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом. Полученные в аварии травмы стали причиной смерти девушки, которая ехала на заднем сидении (на переднем находился двоюродный племянник подсудимого).

В пресс-службе суда уточнили, что автолюбитель, желая сэкономить на бензине, взял попутчицу через приложение BlaBlaCar. Нельзя не отметить, что указанный сервис стал неугоден многим, кроме использующих его пассажиров и водителей. Прежде всего, тем, кто теряет из-за него доход.

Ходатайство о прекращении уголовного дела подал отец жертвы ДТП. Он указал, что не имеет исковых требований к подсудимому, который загладил вину: добровольно возместил моральный и материальный вред, принес извинения. Фемида посчитала возможным ходатайство удовлетворить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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