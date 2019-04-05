2019-04-05T09:41:29+03:00
Общество

«Люксор» приглашает рязанцев первыми посмотреть финальную часть «Мстителей»

Показ пройдет в ночь с 28 на 29 апреля
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Поклонники киновселенной MARVEL с нетерпением ждут 29 апреля, чтобы отправиться в кинотеатры на просмотр финальной части «Мстителей». Предпродажи в США уже побили все рекорды по количеству проданных билетов.

Кинотеатр «Люксор» не мог остаться в стороне от события мирового масштаба, поэтому покажет последнюю часть супергеройской саги раньше остальных – первый показ «Мстители: Финал» состоится в ночь с 28 на 29 апреля.

Билеты уже можно приобрести в кассе кинотеатра и на сайте luxorfilm.ru.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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