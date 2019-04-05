В ХК «Рязань» сменился главный тренер

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-05T09:26:00+03:00

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Новым главным тренером ХК «Рязань» назначен 45-летний Александр Сырцов (24.05.1973). В последнее время он входил в тренерский штаб воскресенского «Химика».

Александр Геннадьевич является продолжателем семейных хоккейных традиций воскресенской династии Сырцовых. Его отец Геннадий Николаевич некоторое время работал с ХК «Рязань» в этой же должности.

Александр начинал карьеру форварда в «Химике», в составе которого провел 155 матчей (набрал 53 очка, 23+30). Впоследствии Сырцов выступал за тюменский «Рубин», ЦСКА, «Кедр» из Новоуральска, ХК «Гомель». В качестве тренера работал с мытищинскими «Атлантами» в МХЛ, последние три сезона входил в тренерский штаб «Химика».

Контракт с предыдущим наставником Павлом Десятковым расторгнут по соглашению сторон - уточняет пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU