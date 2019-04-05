Застройки не будет: Верховный суд встал на сторону жителей поселка Дягилево

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-05T09:19:39+03:00

Вместо сквера на окраине Рязани должны были появиться два десятиэтажных дома, но жители и прокуратура были против

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Верховный суд России отказал ООО «Строительная Компания Атриум» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

Установлено, что ранее строительная компания обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании недействительным постановления администрации Рязани об отмене разрешений на строительство в поселке Дягилево. Однако суд отказал в удовлетворении требований ООО. Застройщик с таким решением не согласился и подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Компания сослалась на нарушение судами трех инстанций норм материального и процессуального права.

Изучив доводы жалобы и принятые по делу судебные акты, суд пришел к выводу о том, что оспариваемое постановление администрации Рязани об отмене ранее выданных разрешений на строительство многоквартирных домов соответствует требованиям градостроительного и воздушного законодательства.

Суды исходили из следующего: публичный земельный участок, на котором предполагается строительство многоквартирных жилых домов, расположен в приаэродромной территории аэродрома Рязань «Дягилево», находящегося в федеральной собственности. В нарушение требований действовавшей в тот период статьи 46 Воздушного кодекса РФ для получения разрешения на строительство ООО в составе проектной документации не представило согласование Министерства обороны. Именно минобороны является собственником аэродрома. Поэтому выводы судов первой и апелляционной инстанций признаны законными и обоснованными.

Напомним, в 2017 году администрация Рязани выдала застройщику разрешение на строительство двух многоэтажных домов на месте сквера на улице Белякова в Дягилеве. После прокурорской проверки чиновники городской администрации отменили выданное ранее постановление. Застройщик не согласился, начал судиться — и проиграл.

ИСТОЧНИК KP.RU