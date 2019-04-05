2019-04-05T09:07:12+03:00
Общество

В Рязани благоустроят 17 дворов – адреса и виды работ

Средства выделят по программе «Формирование современной городской среды»
Атнон КОНОВАЛОВ
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В Рязани программу «Формирование современной городской среды» дополнили списком дворовых территорий, которые благоустроят в 2019 году. Новое приложение опубликовано в постановлении администрации областного центра.

Всего в списке 17 объектов. В перечне работ значатся ремонт проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн, обустройство парковки, озеленение территории. При этом не везде в смету будут включены все пункты.

Например, у дома №30 корпус 1 по улице Бирюзова сделают самый масштабный ремонт дорожного покрытия, но обустраивать парковку не планируют, а на Высоковольтной,41 установят сразу 17 светильников, но ни одной скамейки и урны.

Список адресов выглядит следующим образом:

1. ул. Бирюзова, д.29

2. ул. Бирюзова, д.30, корп.1

3. ул. Космонавтов, д.З, ул. Станкозаводская, д. 15

4. ул. Комбайновая, д.26, 28

5. ул. Крупской, д.22

6. ул. Маяковского, д. 2/6, 4, пр-д Машиностроителей, д.2/6

7. ул. Высоковольтная, д. 29, корп.1

8. Касимовское шоссе, д.48, корп. 5

9. ул. Костычева, д.2

10. ул. Халтурина, д.16

11. ул. Новоселов, д.ЗЗ

12. Первомайский проспект, д.9

13. ул. Черновицкая, д.12

14. ул. Высоковольтная, д.41

15. ул. Быстредкая, д.27

16. ул. Садовая, д.42а

17. ул. Зубковой, д.16, корп.1, корп.З.

ИСТОЧНИК KP.RU

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