В Рязани благоустроят 17 дворов – адреса и виды работ
В Рязани программу «Формирование современной городской среды» дополнили списком дворовых территорий, которые благоустроят в 2019 году. Новое приложение опубликовано в постановлении администрации областного центра.
Всего в списке 17 объектов. В перечне работ значатся ремонт проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн, обустройство парковки, озеленение территории. При этом не везде в смету будут включены все пункты.
Например, у дома №30 корпус 1 по улице Бирюзова сделают самый масштабный ремонт дорожного покрытия, но обустраивать парковку не планируют, а на Высоковольтной,41 установят сразу 17 светильников, но ни одной скамейки и урны.
Список адресов выглядит следующим образом:
1. ул. Бирюзова, д.29
2. ул. Бирюзова, д.30, корп.1
3. ул. Космонавтов, д.З, ул. Станкозаводская, д. 15
4. ул. Комбайновая, д.26, 28
5. ул. Крупской, д.22
6. ул. Маяковского, д. 2/6, 4, пр-д Машиностроителей, д.2/6
7. ул. Высоковольтная, д. 29, корп.1
8. Касимовское шоссе, д.48, корп. 5
9. ул. Костычева, д.2
10. ул. Халтурина, д.16
11. ул. Новоселов, д.ЗЗ
12. Первомайский проспект, д.9
13. ул. Черновицкая, д.12
14. ул. Высоковольтная, д.41
15. ул. Быстредкая, д.27
16. ул. Садовая, д.42а
17. ул. Зубковой, д.16, корп.1, корп.З.
ИСТОЧНИК KP.RU