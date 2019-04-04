2019-04-04T17:55:14+03:00
Общество

Счетная палата РФ проверит рязанское училище ВДВ

Аудиторы выяснят, насколько эффективно в военном вузе тратились деньги на образование
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В 2019 году Счетная палата РФ проверит Рязанское училище ВДВ имени Маргелова, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно перечню контрольных мероприятий, аудиторы проверят эффективность и целевое использование денег федерального бюджета, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года.

Отмечается, что финансы выделялись Министерству обороны России на образовательную деятельность.

Напомним, ранее Счетная палата РФ заявила, что стоимость строительства Музейного центра в Рязани серьезно завышена. Подробности финансовой истории>>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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