Настоящая весна придет в Рязань в начале будущей недели

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-04T17:37:20+03:00

Днем температура будет уже стабильно и заметно выше +10 градусов

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Специалисты регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали об особенностях этой весны и перспективах на пожароопасный сезон.

Весна на этот раз началась рано – среднесуточная температура перевалила через 0ºС уже 17 марта, а это на две недели раньше среднего. Снег таять начал и того раньше – 5 числа.

Сейчас в большинстве районов на открытых участках и в полях снег сошел полностью, оставшись пока лишь в Сараевском и северных районах области. Почва же минувшей зимой промерзла гораздо меньше, чем обычно и уже почти везде оттаяла.

Что касается погоды на ближайшее время, то синоптики обещают, что она будет неустойчивая – с дождями и ночной температурой до -3°С, а дневной максимум до +9°С.

Но! С понедельника воздух в области будет прогреваться уже до +9…+14°С.

– Температурный фон сохраняется выше средних многолетних значений. Снег к концу ближайших выходных сойдет почти полностью, – уточнили рязанские синоптики, дай им бог здоровья.

Кстати, по долгосрочному прогнозу в апреле температура будет выше нормы на 0,3°С, а количество осадков – на 10% меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU