В сети рязанских браконьеров попали 25 кг рыбы, в том числе налим и щука

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-04T16:47:23+03:00

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За месяц сотрудники рязанского Росрыболовства провели 16 рейдов и выявили 37 нарушений законодательства в области рыболовства, сообщает пресс-служба ведомства. К административной ответственности привлечено 24 человека.

Всего инспекторы изъяли 49 запрещенных орудий лова и 3,920 метров сетей. Общий вес рыбы, выловленной браконьерами, составил 25 кг.

В сети нарушителей попали:

- лещ — 8 экземпляров весом 7 кг;

- щука – 4 экземпляра весом 8 кг;

- плотва — 7 экземпляров весом 5 кг;

- налим — 4 экземпляра весом 2,5 кг;

- карась — 5 экземпляров весом 2,5 кг.

Напомним, с 1 апреля по 10 июня в Рязанской области запрещена рыбалка всеми орудиями лова. Ловить рыбу можно только с берега одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук.

СПРАВКА «КП»

Где разрешается рыбачить в Рязанской области:

Рыбновский район

- река Ока от Селецкой базы охотников и рыболовов вверх 2 км вдоль левого берега в прибрежной зоне; Селецкая старица — в левобережной части поймы у села Константиново (в средней и нижней части старицы); река Ока — Новосельская и Заборьевская старицы, на плесах Желтенькач и Штаны; озеро Тишь, включая протоку из озера Монастырское, у протоки из озера Монастырское и у протоки в Агропустынскую старицу; река Ока: Агропустынская старица, вдоль пойменного берега у села Агропустынь и от озера Тишь до устья, на всем протяжении старицы.

Рязанский район:

- река Ока: Дядьковский затон, в верхней части затона; подводящий канал у села Канищево (трехречье), в средней части канала у впадения в реку Быстрица в районе села Борки; река Вожа: от устья до села Путьково Рыбновского района — 1 км вниз и 3 км вверх от «Папиной ямы»; озеро Велье: западная часть озера от крайних домов села Алеканово — в левобережной части реки Ока у сел Дубовичи и Алеканово; озеро Казарь: пойменный берег озера (юго-запад) — в левобережной части поймы реки Ока у села Казарь, у протоки из озера в реку Ока и по 1 км в обе стороны.

Спасский район:

- озеро Развань: левобережная часть поймы реки Ока у села Выползово в верхней и нижней частях; озеро Большое Петровическое: пойменный южный берег — левобережная часть поймы реки Ока у села Петровичи вдоль пойменного берега; Остролуцкий затон: при впадении реки Истья в реку Ока у села Островная лука; река Проня от устья до последних домов села Засечье — левобережье 1 км ниже базы «Рыболов-спортсмен»; Спасский затон: левая ветвь и участок 500 м по обе стороны от протоки из озера Полоцкое — левобережье реки Ока города Спасск; старица Ключ: от входа до плотины у села Федосеева Пустынь, включая Исадовскую протоку — левый несудоходный рукав реки Ока у села Старый Киструс, Дегтяное, Федосеева Пустынь, Исадовская протока и отдельные участки старицы.

Шиловский район:

- Константиновская старица: между двух рукавов реки Ока у села Пустополье и Константиново в верхней и средней частях старицы; Константиновская старица: правобережье реки Ока 2 км ниже села Константиново по всему затону; Шиловский затон: правобережье реки Ока у поселка Шилово; старица Ниверха: левобережная часть поймы реки Ока в средней и нижней части старицы; затон Чернышиха: правобережье реки Ока у села Терехово в верхней и средней частях затона; затон Переолок: правобережье реки Ока у села Терехово и Тырново по правобережью затона; затон Курово, река Тырница до автодорожного моста Шилово — Касимов: правобережье реки Ока у села Тырново в верхней части затона на плесах реки Тырница; затон Дубровский, река Средник до села Акулово: правобережье реки Ока у села Дубровка в верхней части затона и на плесах реки Средник; старица Медвежья голова: правый несудоходный рукав реки Ока у села Нармушадь в средней части старицы; Краснохолмский затон: левобережье реки Ока 3 км ниже старицы Медвежья голова по всему затону; затон Ладыжинский: правобережье реки Ока в районе села Ладыжкино в верхней части затона; озеро Старица (Тырновская): левобережная часть поймы реки Ока у села Тырново в оконечностях озера; озеро Румка: правобережье реки Ока в районе села Куземкино в северной части озера; озеро Ерхинка: правобережье реки Ока в районе села Ерахтур в оконечностях озера.

Касимовский район:

- Поповская старица: левобережье реки Ока в районе села Поповка в верхней и средней частях старицы; Белынская старица: правый рукав реки Ока в районе села Нарышкино в верхней и средней частях старицы; Клетинский затон: правобережье реки Ока в районе села Клетино в верхней части; Самысловский затон: левобережье реки Ока в районе села Перхурово в верхней части; Пустынская старица: правобережье реки Ока в районе села Пустынь в верхней части; Сосновский затон: левобережье реки Ока в районе села Сосновка в верхней части; Ананьевский затон: левобережье реки Ока в районе села Ананьево в верхней части; Петский затон: правобережье реки Ока в районе села Высокие Поляны в верхней и средней частях затона; Лесинский затон: левобережье реки Ока в районе села Ласино в верхней и средней части затона; Жуковский затон: левобережье реки Ока в районе села Иванчино в верхней и средней части затона; озеро Белое: правобережье реки Ока в районе села Ласино в верхней и средней части озера; озеро Среднее Белое: соединено протокой с озером Белое, нерестилища вдоль левого берега.

Сасовский район:

- река Цна: от села Устье до впадения в реки Мокша вдоль правого берега.

Ряжский район:

- река Ранова: от села Нагорное до деревни Добрая воля в прибрежной зоне; река Хупта: от старого автомобильного моста города Ряжска до сада совхоза «Ряжский».

Кораблинский район:

- река Ранова: от села Ключ до села Троица — в прибрежной зоне вдоль правого берега; река Ранова: от Кораблинского каменного карьера до села Пехлец — вдоль правого берега, местечко «Бастынь» и у деревни Григорьевское.

Пронский район:

- водохранилище Рязанской ГРЭС: в прибрежной зоне на участках: право — и левобережье 3 км от начала водохранилища (устья реки Кедь); левая сторона водохранилища 1,5 км напротив устья реки Галина; правобережье 1,5 км между сбросными отводящими каналами (7,5 га); участок «Гнилое болото» 1,5 км на левой стороне водохранилища в 2,5 км от плотины гидроузла.

Старожиловский район:

- река Проня: от села Биркино до деревни Красное — в прибрежной зоне; река Проня: от устья реки Ранова до села Аристово — в прибрежной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU