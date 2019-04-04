У РНПК появились новые резервуары для хранения топлива

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-04T15:51:54+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее предприятие НК «Роснефть»), запустило два новых резервуара для хранения нефтепродуктов. Суммарный объем новых емкостей составляет 20 тысяч тонн. А благодаря новейшей системе автоматического управления заполнение резервуаров и откачка товарной продукции происходит дистанционно. Кроме того, новые хранилища приспособлены для поддержания необходимой температуры нефтепродуктов и оснащены теплоизоляцией с системами теплоснабжения и перемешивания. Это дает возможность поддерживать высокие показатели качества продукции.

- Новые резервуары позволили увеличить объем товарно-сырьевого парка предприятия, что существенно повышает резервы завода по обеспечению стабильной работы на случай неритмичности поставок сырья или отгрузки продукции, - рассказали в РНПК.

Резервуары соответствуют всем современным требованиям в области промышленной и экологической безопасности, оснащены автоматической станцией пенного пожаротушения, системой блокировки и противоаварийной защиты. При выборе поставщиков оборудования приоритет отдавался отечественным производителям.

НАША СПРАВКА

В резервуарных парках происходит прием поступающей на завод нефти и ее накопление. Также в них хранятся готовые нефтепродукты, проводится их паспортизация и отгрузка.

АО «РНПК» поэтапно реализует масштабную инвестиционную программу НК «Роснефть» по модернизации производственных мощностей. В 2019 году предприятие завершило модернизацию установки каталитического риформинга с заменой реакторов на блоке риформинга. Итогом проделанной работы стало увеличение октанового числа получаемого компонента автобензина до 97 пунктов по исследовательскому методу и осуществлен перевод установки на 3-летний межремонтный пробег.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU