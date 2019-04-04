В центре Рязани начата реконструкция еще одного двора

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-04T15:44:47+03:00

Помимо подворотни на Первоймаский проспект, из двора есть выезд на ул. Пожалостина Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Реконструкция по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Рязани в 2018-2022 годах», утвержденной в 2017 году, началась во дворе домов 9 и 11а по Первомайскому проспекту. Многим рязанцам приходилось посещать этот двор, поскольку здесь находится пункт выдачи одной из крупнейших служб доставки отправлений и выставочный зал художественного салона «Палитра»

Работы будут проводиться из расчета «20% оплачивают собственники помещений в домах, а 80% – бюджет». Собрание собственников помещений приняло решение о принятии этих условий. Планируется снести старые сараи и ненужные кирпичные стены, двор расчистить, замостить, провести озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU