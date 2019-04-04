Суд заставил рязанский минтранс оборудовать дорогу в Клепиковском районе освещением

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-04T15:01:17+03:00

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Прокуратура проверила, как в Клепиковском районе соблюдают безопасность дорожного движения, сообщает ведомство. Проверка установила, что на пешеходном переходе автомобильной дороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов — Оськино — Муночь нет стационарных источников освещения, что не соответствует требованиям ГОСТ.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура подала иск к региональному минтрансу и Дирекция дорог Рязанской области. В исковом заявлении прокуратура просил суд обязать ответчиков оборудовать дорогу освещением в течение 24 месяцев.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU