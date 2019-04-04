Школьник, выучивший в совершенстве русский язык за год, выступил в Рязани

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-04T15:17:32+03:00

В Алешинскую школу Бекзод вернется из областного центра с полученным дипломом Фото: Владимир ФРОЛОВ

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4 апреля в большом конференц-зале рязанской областной библиотеки имени Горького прошел региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Одним из его участников стал школьник из села Алешино Сасовского района Бекзод Саидов, про которого «Комсомольская правда» писала в прошлом году.

– Полтора года назад, приехав с родителями в Россию, я плохо понимал русский язык и почти не мог говорить, – признается семиклассник. – Но у меня в Алешинской школе очень хорошая преподавательница русского языка, Зинаида Петровна Пехтерева.

– Мальчик читает много книг на русском языке, особенно интересуется произведениями о летчиках, – говорит сама учительница. – После школы он мечтает поступить в Сасовское летное училище.

В русском языке Бекзод уже не делает ни одной ошибки, у него практически нет акцента. Его выступление с декламацией русской классики в библиотеке многих привело в восторг.

В Рязань семиклассника сопровождала его учительница Зинаида Пехтерева (в центре)Фото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU