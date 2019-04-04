В пятницу в Рязанской области прекратиться период без осадков
Пройдут дожди, ночью местами умеренные
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 5 апреля. После недельного периода без осадков местами на территории региона ожидается дождь - ночью до 2 миллиметров, днем до 1 миллиметра. В темное время суток также может выпасть мокрый снег.
Температура воздуха по области составит -3…+2 градуса ночью и +3…+8 градусов днем.
Ветер будет северо-восточным, 5-10 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU