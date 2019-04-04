До гибели рязанского электромонтера на том же предприятии был другой ужасный случай

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-04T13:13:42+03:00

После возбуждения уголовного дела и беседы со следователем руководство вспомнило об охране труда

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Следственный комитет добился от ООО «Касимов-Древ», где погиб электромонтер, соблюдения требований охраны труда. Как сообщает пресс-служба областного управления, в августе 2018-го на том же предприятии отрубило руку разнорабочему, который пытался извлечь застрявшую деревяшку из «зоны движущихся частей механизма ленточного транспортера».

Смертельный случай, напомним, имел место в марте 2019-го. Тогда 48-летний мужчина оказался зажат и буквально раздавлен конвейером.

«В обоих случаях одной из причин указанных происшествий стало отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделений за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины», говорится в релизе СУ СКР по Рязанской области.

По требованию следователя на предприятии дисциплинарно наказали виновных, пошли на конкретные шаги по обеспечению безопасности работ, стали строже следить за использованием средств индивидуальной защиты, соблюдать другие нормы.

Расследование уголовного дела тем временем продолжается. Окончательная правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц пока не дана.

ИСТОЧНИК KP.RU