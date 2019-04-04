Став свидетелем убийства, рязанец по занавескам удрал из квартиры на третьем этаже

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-04T12:35:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, днем 30 марта в одной из квартир малосемейки города Кораблино распивали алкоголь 47-летняя женщина и ее 33-летний приятель. Ранее они вместе сожительствовали и решили встретиться.

Через некоторое время к их компании присоединились два ранее судимых товарища. Один из них местный, а второй приехал к другу в гости, с которым когда-то вместе отбывал срок наказания на зоне.

Сначала все у них было мирно, но потом пришедший в гости кораблинец приобнял женщину. Бывшему ее сожителю это не понравилось, и он высказал собутыльнику претензии. Тот в ответ взял табурет и ударил им мужчину по голове. После этого добавил упавшему на пол приятелю несколько ударов кулаком по лицу, а потом еще и прыгнул на него дважды.

Через несколько часов мужчина умер от повреждений внутренних органов.

Что касается приезжего погостить в Кораблино бывшего заключенного, то увидев драку, он попытался сбежать, однако железная дверь была закрыта — хозяйка во время пьянки потеряла ключ. Тогда мужчина сорвал занавески, связал их в узел и спустился с третьего этажа.

В настоящее время подозреваемый в убийстве взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU