2019-04-04T12:29:11+03:00
Происшествия

Рязанский СК возбудил дело в отношении директора пластилиновой фабрики

Поводом для уголовного преследования послужила невыплата зарплаты сотрудникам
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Некоторые из бывших сотрудников мурминской фабрики трудоустроились на новом производстве в Рязани.Некоторые из бывших сотрудников мурминской фабрики трудоустроились на новом производстве в Рязани.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

3 апреля в отношении директора ООО «Гамма» Владислава Авдеева было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». По данным следствия, предприятие по производству пластилина в поселке Мурмино Рязанского района с мая 2017 года по март 2018 года не полностью выплачивало зарплату своим сотрудникам, в общей сложности задолжав более 280 тысяч рублей.

- Уголовное дело было возбуждено после личного приема у руководителя следственного управления Следственного комитета по Рязанской области Владимира Никешкина, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

Это уже не первое уголовное дело и претензия бывших сотрудников «Гаммы». Ранее в «Комсомолку» обращались люди с информацией о задолженности по зарплате более 1 миллиона рублей. В СК тогда сообщали о проведении следственных действий в отношении Авдеева.

Также бывшие сотрудники утверждали, что за всеми аффилированными с «Гаммой» предприятиями стоит бизнесмен Владимир Трунин, который, с их слов, является основным бенефициаром ситуации с невыплатой зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Став свидетелем убийства, рязанец по занавескам удрал из квартиры на третьем этаже
Рязанцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Рязанец открыл дверь незнакомцу и стал жертвой разбойного нападения
Атомная подлодка «Рязань» «сразилась» на дуэли
В Рязани на «зебре» сбили ребенка
Ночью на рязанской дороге погиб мужчина
Только через суд врач смогла добиться досрочной пенсии по старости в Рязанской области
Рязанский сельчанин погиб на пожаре в собственном доме
На рязанский регион идет дождь с порывистым ветром – и это на несколько дней
На противопаводковые работы в Сасовском районе потратят почти миллион рублей
Паводок может отрезать от «большой земли» четыре точки на карте Рязанской области
Замглавы администрации Рязани Басманный суд оставил под стражей
В Рязани отменили несколько дублирующих маршруток