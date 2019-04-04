Рязанский СК возбудил дело в отношении директора пластилиновой фабрики

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-04T12:29:11+03:00

Изменить размер текста: A A

3 апреля в отношении директора ООО «Гамма» Владислава Авдеева было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». По данным следствия, предприятие по производству пластилина в поселке Мурмино Рязанского района с мая 2017 года по март 2018 года не полностью выплачивало зарплату своим сотрудникам, в общей сложности задолжав более 280 тысяч рублей.

- Уголовное дело было возбуждено после личного приема у руководителя следственного управления Следственного комитета по Рязанской области Владимира Никешкина, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

Это уже не первое уголовное дело и претензия бывших сотрудников «Гаммы». Ранее в «Комсомолку» обращались люди с информацией о задолженности по зарплате более 1 миллиона рублей. В СК тогда сообщали о проведении следственных действий в отношении Авдеева.

Также бывшие сотрудники утверждали, что за всеми аффилированными с «Гаммой» предприятиями стоит бизнесмен Владимир Трунин, который, с их слов, является основным бенефициаром ситуации с невыплатой зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU