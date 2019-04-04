Рязанцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-04T11:56:37+03:00

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Появился новый вид мошенничества с банковскими картами, сообщает пресс-служба рязанского отделения ГУ Банка России по ЦФО. Отмечается, что в интернете появились сайты с призывами узнать, если ваша банковская карта в базе хакеров. Создатели таких порталов позиционируют себя как борцов с мошенниками.

Мошенники предлагают посетителю сайта ввести номер карты и трехзначный CVC-код. В отдельных случаях после этого на телефон владельца карты приходит СМС с цифрами, которые тоже нужно ввести.

— Сообщая эти данные, вы фактически передаете деньги на своем счете мошенникам, — рассказывает управляющий отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. — В открытом доступе никаких баз данных хакеров нет, а человек, который проверяет сведения о себе, поверив таким уверениям, лишь пополняет число обманутых граждан.

Напомним, что по закону банк может вернуть украденные с платежной карты деньги только в том случае, если владелец докажет, что не нарушил правила пользования. При добровольном введении кода безопасности CVC держатель карты несет ответственность за проведение операций, и деньги ему не вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU