Рязанец открыл дверь незнакомцу и стал жертвой разбойного нападения

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-04T11:56:56+03:00

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В Рязани задержали подозреваемых в разбойном нападении на квартиру 25-летнего горожанина. Обстоятельства преступления прекрасно иллюстрируют, чем могут быть чреваты сомнительные знакомства и неосмотрительность.

К молодому человеку постучались поздним вечером, притом в домофон перед этим никто не звонил. Хозяин поспешил открыть дверь и тут же получил удар по голове от незнакомца, а затем еще один – пустой стеклянной бутылкой.

- Угрожая, налетчик забрал 10 тысяч рублей, широкоформатный телевизор, ноутбук, сотовый телефон и скрылся, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Снаружи его ждал сообщник. Обоих мужчин видели соседи потерпевшего, за которыми те устремились в подъезд, они же попали на записи камер видеонаблюдения садящимися в такси. Подозреваемыми оказались недавно освободившиеся заключенные 38 и 30 лет, первого осудили за участие в незаконном обороте наркотиков, второго – за убийство и кражу. Оказалось, что нападение совершил старший из них, тогда как младший дал наводку, где можно поживиться. Несколько дней назад он пил в той самой квартире после случайного знакомства с ее хозяином.

Против обоих мужчин возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU