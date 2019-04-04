2019-04-04T11:56:56+03:00
Происшествия

Рязанец открыл дверь незнакомцу и стал жертвой разбойного нападения

Подозреваемых задержали и заключили под стражу
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани задержали подозреваемых в разбойном нападении на квартиру 25-летнего горожанина. Обстоятельства преступления прекрасно иллюстрируют, чем могут быть чреваты сомнительные знакомства и неосмотрительность.

К молодому человеку постучались поздним вечером, притом в домофон перед этим никто не звонил. Хозяин поспешил открыть дверь и тут же получил удар по голове от незнакомца, а затем еще один – пустой стеклянной бутылкой.

- Угрожая, налетчик забрал 10 тысяч рублей, широкоформатный телевизор, ноутбук, сотовый телефон и скрылся, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Снаружи его ждал сообщник. Обоих мужчин видели соседи потерпевшего, за которыми те устремились в подъезд, они же попали на записи камер видеонаблюдения садящимися в такси. Подозреваемыми оказались недавно освободившиеся заключенные 38 и 30 лет, первого осудили за участие в незаконном обороте наркотиков, второго – за убийство и кражу. Оказалось, что нападение совершил старший из них, тогда как младший дал наводку, где можно поживиться. Несколько дней назад он пил в той самой квартире после случайного знакомства с ее хозяином.

Против обоих мужчин возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Став свидетелем убийства, рязанец по занавескам удрал из квартиры на третьем этаже
Рязанский СК возбудил дело в отношении директора пластилиновой фабрики
Рязанцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Атомная подлодка «Рязань» «сразилась» на дуэли
В Рязани на «зебре» сбили ребенка
Ночью на рязанской дороге погиб мужчина
Только через суд врач смогла добиться досрочной пенсии по старости в Рязанской области
Рязанский сельчанин погиб на пожаре в собственном доме
На рязанский регион идет дождь с порывистым ветром – и это на несколько дней
На противопаводковые работы в Сасовском районе потратят почти миллион рублей
Паводок может отрезать от «большой земли» четыре точки на карте Рязанской области
Замглавы администрации Рязани Басманный суд оставил под стражей
В Рязани отменили несколько дублирующих маршруток